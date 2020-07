Cisterna: risse, pestaggi e ora una pistola da guerra. Arrestato 28enne

Autore di pestaggi e coinvolto in risse, ora aveva anche una pistola: era nascosta in un terreno vicino casa. Arrestato dalla polizia di Cisterna di Latina un 28enne, già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale del questore di Latina.

Il giovane era da tempo controllato dalla polizia, perché evidenziatosi nel recente passato in risse violente e pestaggi che hanno visto coinvolti altri personaggi noti del luogo. Oggi la perquisizione domiciliare, durante la quale è stata ritrovata una pistola Luger 9×19 di fabbricazione tedesca, arma da guerra a lungo in uso all’esercito germanico anche nella fase post-bellica, che era stata occultata sotto terra in un terreno di pertinenza della sua abitazione, perfettamente custodita all’interno di un involucro impermeabile ed oliata.

A.C. – queste le iniziali del 28enne – è stato quindi tratto in arresto ed associato presso la casa circondariale di via Aspromonte a Latina.