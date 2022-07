Cisterna, siccità: Mantini vieta lo spreco di acqua potabile

Il Sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, visto il problema della siccità e della scarsa riserva di acqua ha firmato l’ordinanza, con effetto immediato, che vieta lo spreco di acqua potabile su tutto il territorio comunale.

Divieto che è stato disposto fino al 30 novembre prossimo, e proibisce l’utilizzo dell’acqua potabile proveniente dalla rete di distribuzione comunale per gli usi diversi da quello stabilito nel contratto di fornitura; per l’irrigazione e innaffiatura di orti, giardini, prati e campi sportivi privati, vasi e altre superfici a verde; per il riempimento di ogni tipo di piscina mobile o da giardino, fontane e vasche; per il lavaggio di automobili, cicli, motocicli, eccetto gli impianti autorizzati; per il lavaggio di corti, piazzali e strade.

Vietato anche il prelievo di acqua da fontane pubbliche per usi non diretti e immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l’utilizzo di tubi di gomma e/o altro; come pure è vietato ogni altro utilizzo improprio della risorsa, diverso da quello alimentare, domestico, per l’igiene personale e per uso medicale.

Sono esclusi gli innaffiamenti, che comunque devono essere eseguiti, dei giardini, delle piante e dei parchi ad uso pubblico e le aree cimiteriali, nonché i servizi pubblici di igiene urbana.