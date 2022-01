Cisterna, tamponi gratuiti per il rientro a scuola degli studenti

Anche a Cisterna il rientro a scuola sarà in sicurezza, infatti il comune ha messo a disposizione tamponi gratuiti per tutti gli studenti di ogni ordine e grado.

“L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini – ha messo a disposizione tamponi rapidi antigenici gratuiti per gli studenti di ogni ordine e grado di Cisterna, nella fascia di età compresa tra 0 e 19 anni. Tenuto conto della riapertura delle scuole, fissata per tutti gli studenti del Lazio il 10 gennaio 2022, e visto il crescente numero dei casi di contagio da Covid-19, abbiamo allestito un Drive-in presso l’ex area Nalco di viale delle Province nei giorni di domani 8 e domenica 9 gennaio 2022 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana. Gli studenti, i minorenni accompagnati dai loro genitori, potranno usufruire di questo servizio, senza alcun tipo di prenotazione, affinché il loro rientro in classe sia il più sicuro e controllato possibile. Congiuntamente, abbiamo allertato le dirigenti scolastiche dell’Istituto comprensivo “Plinio il Vecchio”, dell’Istituto comprensivo “Monda-Volpi”, del Campus dei licei “Massimiliano Ramadù” e dell’Istituto paritario “Maria De Mattias”, e il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Leone Caetani” affinché venga data, attraverso i gruppi scolastici, massima diffusione a questa informazione”.