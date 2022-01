Provincia, ecco il presidente Stefanelli ed i suoi consiglieri

Si è riunito questa mattina per la prima volta il Consiglio provinciale che ha approvato, in apertura di seduta, la convalida dell’elezione dei dodici consiglieri e del presidente Gerardo Stefanelli, passaggio al quale è seguito il giuramento del presidente.

Stefanelli nel suo primo discorso ha voluto fare gli auguri ai nuovi eletti sottolineando come il 50% della nuova assise sia composto da donne.

“Sono entrato in questo ente per la prima volta nel 2004 e oggi è un’emozione forte prendere la parola con la fascia da presidente – ha esordito – e con un ruolo per il quale avverto un grande senso di responsabilità. La Provincia era destinata ad estinguersi ma la riforma è stata interrotta e oggi siamo alla vigilia di una nuova fase nella quale ci apprestiamo a riassumere un ruolo importante dal punto di vista sociale, economico e politico nel governo del territorio. La pandemia ha condizionato in maniera forte le nostre vite ma ora ci aspettano grandi sfide: i fondi del Piano di ripresa e resilienza per il quale vorrei istituire una cabina di regia per supportare i Comuni più piccoli; i temi ambientali come il piano rifiuti con l’auspicio di archiviare alcuni egoismi e uscire quanto prima dalla fase di commissariamento; il ciclo delle acque e la difesa del territorio oltre alla rete viaria con i 750 chilometri di strade e all’edilizia scolastica, alla Latina Formazione. Dobbiamo avere la forza – ha proseguito – di rappresentare l’intera provincia, di dare risposte e collaborare con tutte le altre istituzioni, soprattutto quelle superiori, riportando sul territorio la delega per la gestione di alcuni settori”.

Nella seduta odierna sono statui inoltre costituiti i gruppi consiliari e comunicati i rispettivi capigruppo: il gruppo di Forza Italia con Annalisa Muzio, Lugi Coscione, Gianluca Taddeo e Vincenzo Mattei sarà guidato quest’ultimo. Il Partito Democratico, con Ennio Afilani sarà guidato da Enzo De Amicis. Il gruppo delle Liste civiche pontine composto da Valeria Campagna e Barbara Carinci sarà guidato da quest’ultima. La compagine di Fratelli d’Italia è composta da Ilaria Marangoni e Pasquale Cardillo Cupo che sarà capogruppo. Infine la Lega sarà rappresentata da Federica Felicetti, capogruppo, e Sara Norcia.