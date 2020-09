Cisterna, tenta di rubare un’auto ma viene sorpreso

Ha tentato di rubare un’auto parcheggiata sotto al Comune di Cisterna, ma una dipendente lo ha visto e ha chiamato la polizia.

L’auto era di proprietà di una barista del Caffè Letterario. È successo questa mattina.



La volante del Commissariato di Cisterna, in transito nei pressi di Piazza Caetani, immediatamente è intervenuta fermando il giovane.



Accompagnato in commissariato, il minore, incensurato, è risultato essersi allontanato da un centro di accoglienza di Frattamaggiore (Napoli), dove era stato collocato dopo essere sbarcato a Lampedusa .

Dopo gli accertamenti di rito il giovane è stato denunciato in stato di libertà alla Procura dei Minorenni di Roma per tentato furto aggravato, e collocato in un centro di accoglienza per minori della provincia di Latina.