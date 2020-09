Berlusconi positivo al Covid, Zingaretti: “Combatterà con forza anche questa battaglia”

Silvio Berlusconi è positivo al Coronavirus. La notizia, che si sta diffondendo in Italia e nel mondo, è stata data da Forza Italia.

“In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, il presidente Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il presidente – si legge nel comunicato – continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.

Non si conosce al momento quale possa essere stata l’origine del contagio. Berlusconi ha trascorso alcuni giorni di ferie in Sardegna ed è stato immortalato in una foto con Briatore.

Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, così come il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio fino ai leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni fino a tutti gli esponenti di Forza Italia a qualsiasi livello, ha postato un messaggio di auguri per una pronta guarigione: “A Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto!”.