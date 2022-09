Cisterna, tre giorni di festa a San Valentino nel nome di San Pio

Nel quartiere di San Valentino a Cisterna, da venerdì a domenica si terrà la 17esima edizione della festa organizzata dalla Parrocchia di San Valentino, dal Gruppo Devoti di San Pio, in collaborazione con il Coordinamento Gruppi di Preghiera di San Pio del Lazio, con il patrocinio del Comune di Cisterna di Latina, promotore dell’evento Bruno Ippoliti, capogruppo Devoti di San Pio della parrocchia di San Valentino.

Appuntamento dunque venerdì alle ore 17:00 con il ritrovo dei fedeli nel parco San Pio, alle 17:30 partirà la processione con la statua di San Pio fino alla chiesa di San Valentino, a seguire si terranno il Santo Rosario dedicato a San Pio, e alle 18:30 la Santa Messa officiata da Don Pietro capogruppo dei Devoti di San Pio della regione Lazio, terminerà la giornata la benedizione con le reliquie di San Pio.

Sabato, alle 18 i fedeli reciteranno il Santo Rosario all’interno della chiesa San Valentino e a seguire la Santa Messa officiata da don Paride Bove con la benedizione e le reliquie di San Pio.

Successivamente, alle ore 20:15 , i fedeli si ritroveranno presso il parco San Pio dove, alle 20:45 si terrà il collegamento in diretta televisiva con Telepadrepio dalla chiesa Santa Maria delle Grazie per assistere alla fiaccolata mariana. Al termine si terranno la benedizione con le reliquie di San Pio e a seguire un rinfresco gratuito per tutti.

Domenica 18 settembre, alle 18:00 nella chiesa di San Valentino si terranno il Santo Rosario e successivamente la Santa Messa officiata da don Paride Bove e la benedizione con le reliquie di San Pio.

Alle 19:30 prenderà il via la processione con fiaccolata fino al parco San Pio e riposizione della statua del santo nella cappelletta.