Cisterna, tutto pronto per il weekend dello ‘Sbaracco’

Dopo la “Shopping Night” del 31 luglio scorso, arriva la “Festa dello Sbaracco”, organizzata dal Comitato spontaneo dei commercianti di Cisterna e patrocinata dal Comune.

Dalle ore 9:30 di questa mattina sino alle ore 20, e domenica 28 agosto dalle ore 19 alle ore 24, si svolgerà per la prima volta l’attesissimo week end dello “Sbaracco”, durante il quale saranno a disposizione occasioni imperdibili per acquisti di qualità e convenienza nelle attività che esporranno una specifica locandina. Ma non è tutto: nella serata di domenica le strade della città si animeranno di performance teatrali e letture per bambini.

”Sarà un modo per valorizzare concretamente il centro storico – hanno detto i commercianti del Comitato spontaneo –: il centro città è, infatti, un centro commerciale naturale che riafferma il ruolo insostituibile del negozio di vicinato, in modo semplice ed efficace”.

”Ringraziamo i commercianti per l’impegno che stanno profondendo per animare il centro della città – hanno detto il sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’assessore al commercio e alle attività produttive Emiliano Cerro –. La Festa dello Sbaracco rientra, infatti, tra quella serie di iniziative concertate con l’Amministrazione, come le Notti bianche e lo Sport in Comune, che hanno dimostrato di riscuotere gran successo di pubblico. I processi avviati di rete d’impresa e di collaborazione tra l’Amministrazione e i commercianti iniziano a dare i primi frutti, sulla scia di quell’entusiasmo che era proprio nostro intento suscitare”.