Terrore a Castelforte, incendio divampa nella notte

Una notte di terrore ieri a Castelforte per un’incendio in un’abitazione. L’allarme è scattato a seguito di segnalazioni giunte al 115 che ha messo subito in moto i vigili del fuoco che hanno raggiunto via Monte Pecoriello con gli uomini della squadra territoriale.

Appena giunti sul posto i pompieri si sono resi conto che le fiamme erano divampate all’interno di una struttura abitativa composta da due piani fuori terra. In particolare l’incendio stava coinvolgendo un vano di circa 12 metri quadrati posto al piano terra dell’immobile adibito a deposito, con al suo interno vario materiale.

Tempestive le operazioni di spegnimento che hanno permesso di evitare che il rogo si propagasse ulteriormente con i vigili del fuoco che hanno lavorato anche con l’ausilio dei volontari della protezione civile.

Fortunatamente non si hanno feriti