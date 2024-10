Cisterna, uccidono il cane per rubare nella villetta: caccia alla banda

Una banda di ladri si è introdotta all’interno di una villetta a Cisterna in località Olmobello. Un furto che è degenerato in tragedia quando i malviventi hanno ucciso senza pietà il cane di famiglia che si era frapposto tra loro per difendere il territorio.

A fare la terribile scoperta sono stati i proprietari dell’abitazione, che erano usciti di casa probabilmente per una cena. Fatto sta che al loro rientro hanno trovato il loro amico a quattro zampe che giaceva a terra senza vita, dopo esser stato picchiato a morte dai banditi.

Immediato l’allarme lanciato alle forze dell’ordine, in pochi minuti sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito avviato le prime indagini. Al vaglio degli inquirenti le immagini di video sorveglianza di alcune telecamere istallate nella villa, che hanno ripreso uno dei malviventi, sebbene con il volto in parte coperto. E’ caccia all’uomo a Cisterna.