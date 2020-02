Cisterna, violenze sulla fidanzata: Consalvi condannato a 3 anni

Era evaso dai domiciliari – dove si trovava per l’incidente nel quale morì Valentina Picca e il bambino che portava in grembo – per tormentare la nuova fidanzata fino in ospedale. Oggi Alessio Consalvi, di Cisterna, è stato condannato a 3 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia.

Secondo l’accusa l’uomo, difeso dall’avvocato Giancarlo Vitelli, sarebbe abitualmente dedito all’uso di sostanze stupefacenti e alcoliche e, fino al 23 settembre 2009, avrebbe più volte vessato la vittima. Mentre era incinta, in un episodio, avrebbe tentato di colpirla con un pugno al ventre. L’avrebbe spesso minacciata di morte e dopo la nascita del bambino l’avrebbe raggiunta in reparto per continuare ad inveire contro di lei.

Oggi il pubblico ministero De Lazzaro ha chiesto 2 anni di reclusione per l’imputato. Il giudice Mario La Rosa lo ha condannato invece a 3 anni di carcere.