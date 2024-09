Cisterna Volley, oggi l’esordio in Superlega contro l’Itas Trentino

Oggi partirà la seconda stagione di Superlega Credem Banca per il Cisterna Volley, che affronterà l’Itas Trentino al Palasport di Cisterna. L’incontro segna un nuovo capitolo per la squadra laziale, unica del Lazio in Superlega, che punta a coinvolgere sempre più tifosi nel volley di alto livello. Il debutto avviene proprio contro la squadra di coach Fabio Soli, ex allenatore del Cisterna, e attuale guida dei Campioni d’Europa in carica.

Non manca l’entusiasmo per Theo Faure, miglior marcatore della scorsa stagione contro Trento, pronto a guidare Cisterna in una sfida difficile. “Il nostro pubblico sarà la chiave per iniziare bene”, ha commentato l’opposto francese.

“Giocare a Cisterna non è mai semplice, ma daremo il massimo per iniziare col piede giusto” sottolinea, dall’altra parte, Alessandro Michieletto dell’Itas Trentino.

PRECEDENTI: 2 (2 successi Itas Trentino)

Domenica 29 settembre 2024, ore 18.00

Cisterna Volley – Itas Trentino

Arbitri: Caretti Stefano – Zavater Marco (Serena Salvati)

Video Check: Paris Fabio

Diretta: DAZN e VBTV