Cisterna Volley, pronto un tour de force di gare per invertire la rotta

L’inizio di stagione per il Cisterna Volley non è stato certamente uno di quelli da ricordare. Cinque sconfitte su cinque finora, contro le prime cinque della classe, in un ottobre che si è rivelato intenso e carico di battaglie. Per i ragazzi di coach Falasca il mese di novembre non sarà da meno. Saranno infatti 30 giorni pieni di impegni in un vero e proprio tour de force, ma che allo stesso tempo apre a nuove opportunità di riscatto per dare uno scossone al campionato. Si parte Domenica alle 19:00 con la sfida in casa contro la Sonepar Padova, prossima avversaria dei pontini al Palasport di Viale delle Provincie.

Nel giro di pochi giorni, la squadra guidata da coach Falasca affronterà un triplo impegno: dopo il match contro i veneti, giovedì 7 il Cisterna Volley sarà in trasferta a Milano per l’anticipo della decima giornata contro l’Allianz Milano di coach Piazza. La serie proseguirà Domenica 10, con la seconda trasferta consecutiva, questa volta al PalaPanini per la sfida contro Modena Volley.

Il ritorno in casa è previsto per Sabato 16, quando il collettivo pontino accoglierà la Gioiella Prisma Taranto davanti al proprio pubblico. A chiudere il mese sarà la trasferta contro la Yuasa Battery Grottazzolina di coach Ortenzi.

Di seguito il calendario completo di novembre: