LATINA – Allenamenti sul sintetico del centro Samagor per il Latina Calcio, necessari in settimana ad abituare i calciatori al Comunale di Artena. Domani (14.30) si disputa la tredicesima giornata ufficiale di calendario, undicesima effettiva stando ai recuperi con Arzachena e Muravera ancora a data da destinarsi. Una cosa è certa, fare punti su un campo insidioso significherebbe agganciare o superare (con una partita in più) il Monterosi, costretto dal Covid a rinviare la gara con l’Afragolese e con molta probabilità anche quella di domenica 31 gennaio al Francioni. Ma il big match è comunque una tappa successiva, il pensiero va prima all’avversario allenato da Fabrizio Perrotti: “Un ottimo tecnico – commenta il mister del Latina Raffaele Scudieri – come tutto il suo gruppo. Ci sono squadre, Vis Artena o Muravera, di cui non si parla molto, ma che hanno organici di qualità. La rosa della Vis Artena è composta da molti giocatori con buone carriere alle spalle o giocatori che da under promettenti, sono diventati elementi di spessore in Serie D”.

Si guarda comunque in casa propria, perché non mancano gli acciaccati. Esposito indisponibile, i malanni muscolari lo terranno ancora in tribuna. Stessa sorte per Di Renzo, per il quale si spera fino all’ultimo almeno in un posto in panchina. Abili e arruolati Jonatan e Sarritzu, anche se quest’ultimo non è al meglio. Scalpita per una maglia da titolare Calagna e potrebbe alla fine essere accontentato. “Chiunque andrà in campo – chiude Scudieri – sarà all’altezza della situazione”.