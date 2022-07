Cisterna, weekend di shopping ed eventi nel centro cittadino

Domenica il centro di Cisterna torna ad essere un centro commerciale all’aperto con “Shopping Night”, l’iniziativa promossa e organizzata dai commercianti in collaborazione con il Comune.

I negozi rimarranno aperti dalle 20 fino alle 24 con tante promozioni commerciali e proposte di animazione.

Lo “Shopping Night”, peraltro, si unirà agli eventi in programma nelle due rassegne in corso organizzate dall’Amministrazione comunale, vale a dire “Cisterna Estate 2022” e “Sport in comune – Xsummer” in collaborazione con l’Osservatorio per lo sport e per il turismo sportivo.

Sabato alle 18.30, organizzato dalla Mondadori Bookstore di Cisterna, nella corte di Palazzo Caetani, si terrà la presentazione dell’ultimo libro del noto giornalista Luca Telese dal titolo “La scorta di Enrico. Berlinguer e i suoi uomini: una storia di popolo”, interverrà Roberto Bertuzzi, componente della scorta di Berlinguer, e a seguire una degustazione enogastronomica.

Alle 21.30, doppio concerto nel parcheggio di via Carducci, antistante il Palazzo comunale, a cura di Simone Tagliaferro, con le esibizioni dei “Zephyro” e dei “Bacco & Tabacco”.

Domenica, sempre sul palco di via Carducci, di scena il teatro e l’ironia con gli atti unici del recentemente scomparso commediografo e regista italiano a cui è intitolato lo spettacolo “Ciao Mattia Torre” a cura della compagnia Palco 19 e l’allestimento e la regia di Simona Serino.

In piazza Amedeo di Savoia dalle ore 21, invece si potrà assistere all’allenamento di esibizione di aikido, kick boxing, funzionale a cura della Body Lab Gym artistica di Simone Arru e Assia D’Amore nell’ambito dello “Sport in comune – Xsummer”.

Contemporaneamente sarà possibile vivere le piazze, il Corso e le altre vie del centro con l’animazione e le offerte commerciali dello “Shopping Night” fino alle ore 24,00.

Si ricorda, infine, il divieto di sosta e di circolazione su Corso della Repubblica nel fine settimana, dalle 20 alle 24, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Rossini/Via Manzoni e Piazza Battisti.