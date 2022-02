CLAAI Assimprese:  Imprese e piccole attività: come finanziarle? Tra fondo perduto, tasso zero e microcredito….

ECONOMIA & SOCIETA’

rubrica del mercoledì

di Ivan Simeone

Direttore CLAAI Assimprese

—————————

Continua l’attività di assistenza, consulenza e accompagnamento al credito della “CLAAI Assimprese”, l’Associazione delle piccole imprese e attività produttive di Latina e del Lazio Sud, con tutta la rete dei propri professionisti e consulenti presenti nelle province di Latina, Frosinone e Roma.

Mai come in questo periodo, le nostre imprese, commercianti e artigiani sono attenti alle dinamiche di rilancio delle proprie attività, cercando di uscire dalle difficoltà generate dall’emergenza sanitaria che, di fatto, si è trasformata in emergenza economica.

Oggi le opportunità certamente non mancano. Molti gli input lanciati dal Governo per dare supporto e si rischia di vivere una “overdose” di proposte.

Quindi come muoversi? Quali opportunità? Come agire per accedere ai finanziamenti agevolati?

I problemi certamente non mancano ma bisogna affrontarli propositivamente e con professionalità. Bisogna agire inizialmente con una analisi dei bilanci e delle eventuali problematiche finanziarie aziendali. I problemi, quando ci sono, devono essere preventivamente affrontati, analizzati e possibilmente sanati.

Uno dei requisiti essenziali, ad eccezione di alcune linee di credito e particolari progetti, è la mancanza di criticità nelle varie centrali rischi. Ecco che una attenta analisi amministrativa e pre-istruttoria è essenziale per una buona riuscita della richiesta di finanziamento o alla partecipazione al bando.

Parlo di “bando” poiché molti finanziamenti vengono erogati attraverso particolari bandi, cui bisogna partecipare con l’elaborazione di appositi progetti di investimento.

E’ il caso delle opportunità (e non sono poche) offerte da INVITALIA o da altre strutture come “Fare Lazio” con il proprio fondo rotativo, valido strumento regionale che supporta attività imprenditoriali con un indebitamento di massimo 100 mila euro e che riesce ad erogare fino a 50 mila euro; fondo oggi chiuso per aver esaurito i fondi ma che periodicamente viene rifinanziato dalla Regione Lazio.

Certamente per avvicinarsi alle molteplici opportunità offerte da INVITALIA bisogna essere professionalmente supportati e analizzare molto bene i vari bandi disponibili.

Molte le opportunità per l’avvio delle nuove imprese, per le attività costituite da una compagine societaria a prevalenza di donne con il “Fondo Impresa Donna” come di giovani, bandi che premiano la digitalizzazione, le attività di export e internazionalizzazione e il “Fondo imprese creative”.

Molte le opportunità anche con un tasso 0 e con una percentuale di contributo a “fondo perduto”.

Uno degli strumenti divenuto essenziale per le nostre imprese è l’Artigiancassa, storica banca del mondo artigiano e PMI del gruppo BNP Paribas, con cui si riesce a dare concrete risposte direttamente ini azienda, sia per quanto concerne il credito ordinario, come per vari forme di agevolato; vedi i Decreti finanziari COVID (Decreto Liquidità, Decreto Sostegni…) o forme di agevolato regionale e nazionale come la Nuova Sabatini. Cessione del credito, finanziamenti per liquidità, acquisto scorte, ristrutturazioni e acquisto strumenti e macchinari …. Tutti finanziamenti che erogabili con una rapporto diretto in Associazione o in Azienda. A Latina il Point Artigiancassa della CLAAI è in Via Carducci 7 – credito@claai-assimprese.it

Ma se voglio aprire una “nuova attività”? Se ho una impresa o una attività commerciale, da poco costituita, e non ho bilanci depositati sufficienti per accedere al credito ordinario?

La risposta arriva con il “Microcredito”, ovvero con finanziamenti in parte garantiti dallo Stato, senza garanzie reali ma solo personali e con una azione di assistenza (tutoraggio) espletata da professionisti “certificati” dall’ Ente Nazionale del Microcredito.

CLAAI è convenzionata con l’Ente Nazionale Microcredito e con “Microcredito d’Impresa Spa”; supporta con propri Tutor il nuovo imprenditore fin dal Business Plan all’erogazione ed all’accompagnamento per i primi anni.

E’ questa una veloce panoramica delle molte possibilità che oggi vengono offerte a chi fa impresa. La cosa essenziale è affidarsi per una analisi e predisporre per tempo la documentazione corretta da presentare, sempre con il supporto dell’Associazione. Molte opportunità nascono e cessano in breve tempo. Il finanziamento agevolato per la propria impresa è come un buon vestito sartoriale, un vero capo artigianale: deve essere costruito su misura, sull’esigenza della ditta e dell’imprenditore. Nell’ambito finanziario non si può improvvisare.

Informazioni si possono avere scrivendo alla CLAAI Assimprese / Sportello Artigiancassa Point a credito@claai-assimprese.it