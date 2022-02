Aprilia, respinto il progetto della discarica Paguro nei pressi della città

Dopo una conferenza dei servizi per il progetto di discarica della società Paguro, le forze politiche del Consiglio Comunale di Aprilia, maggioranza e opposizioni, hanno respinto il progetto di comune accordo.

Con il parere negativo espresso, infatti, nella città di Aprilia non verrà costruita alcuna discarica, nonostante i tentativi di rinvio della decisione e le numerose offerte di compensazioni, il consiglio comunale si è rivelato compatto e in accordo totale nel bloccare al nascere qualcosa che oltretutto avrebbe risolto i “problemi di un’altra città” e non della stessa, essendo che i rifiuti accolti sarebbero provenuti dalla provincia di Roma.

Resta l’impegno a far sì che grazie ai fondi del PNRR si possa finalmente procedere a realizzare l’unico punto fondamentale per Aprilia, ossia la bonifica pura e semplice, senza che dietro di essa si nascondano progetti deleteri per una città che continua ad essere virtuosa dal punto di vista della raccolta differenziata dei rifiuti.