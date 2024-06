Claudio Giuliani nuovo allenatore del Conit Cisterna

Il Conit Cisterna ha nominato Claudio Giuliani come nuovo allenatore per la prossima stagione. Giuliani, giovane tecnico con esperienza in categorie importanti, è pronto a guidare la squadra di futsal di Cisterna.

«Puntiamo su Giuliani per vincere e raggiungere traguardi importanti», afferma il presidente Luigi Iazzetta. Il presidente Tomas Martino aggiunge: «È un allenatore apprezzato, con esperienza e capacità di far crescere i giovani».

Giuliani, che arriva da una stagione con l’Anzio in Serie A2, è entusiasta del progetto e promette di ambire al massimo: «Vogliamo riprendere il cammino delle vittorie e fare una grande stagione».