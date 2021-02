La XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni, indice un concorso per l’ideazione, progettazione e realizzazione del Logo della De.Co. “Denominazione Comunitaria di Origine”. Il concorso ha come finalità l’acquisizione di una proposta ideativa del logo e dell’Immagine grafica rappresentativa del territorio della XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni e dei propri prodotti, a disposizione della comunità e degli operatori per la promozione turistica coordinata del territorio. Il logo creato Dovrà simboleggiare l’integrazione tra ambiente, storia, cultura e saperi locali, rappresentando uno strumento di marketing per la promozione e la valorizzazione delle produzioni e dei servizi del territorio.

Al vincitore verrà riconosciuto un premio complessivo pari ad € 400,00 (euro quattrocento). Partecipazione al Concorso: La partecipazione al concorso è gratuita. Con l’invio della richiesta il partecipante accetta integralmente, senza alcuna riserva o condizione, quanto contenuto nel presente avviso. Il concorso è aperto a tutti: designer, artisti, creativi, professionisti della comunicazione visiva o semplici appassionati che al momento della presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Ogni concorrente può partecipare con una sola proposta progettuale: XIII Comunità Montana dei Monti Lepini ed Ausoni Piazza Tacconi,1 04015 Priverno (LT). I plichi possono essere consegnati a mano durante l’orario di apertura degli uffici oppure spediti con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La proposta progettuale deve essere consegnata, pena l’esclusione, in un unico plico sigillato con indicazione di mittente e riportare sulla busta la dicitura “BANDO DI CONCORSO PER CREAZIONE DEL LOGO De. Co.”. La XIII Comunità Montana non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di plichi dipendente da inesatte indicazioni del recapito, per eventuali disguidi postali, né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento, in caso di spedizione a mezzo raccomandata con a.r.