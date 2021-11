Milite Ignoto, si rinnova il patto tra Duino Aurisina e Terracina

Una delegazione di Associazioni del territorio di Duino Aurisina si recherà nei prossimi giorni nell’Agropontino, a Borgo Hermada a Terracina, per prendere parte alle importanti celebrazioni legate al Centenario della traslazione del Milite Ignoto nonché per la ricorrenza del decennale del Patto di Amicizia tra Duino Aurisina e Terracina. La delegazione sarà guidata dall’Assessore comunale al Turismo, Massimo Romita, firmatario nel 2011 con l’allora Sindaco di Terracina, Nicola Procaccini, del Patto che consacrò l’amicizia tra le due comunità, nata nel 2007 grazie all’idea di tre concittadini del Borgo Hermada (di origine friulana, veneta ed emiliana) che vennero a prelevare un masso dell’Ermada da inserire nel monumento ai Caduti del Borgo Hermada in memoria delle origini del nome dei campi di battaglia. Saranno presenti anche i protagonisti di allora, Renato Ventoruzzo e Graziano Isolani di Borgo Hermada.Il programma, come comunicato dal Presidente, Luigi Orilia e dal segretario, Vito Cavaliere della locale sezione prevede:Giovedì 4 novembreCerimonia dedicata al Milite Ignoto a Latina; a seguire visita guidata a Foro Emiliano e Teatro Romano a cura dell’Archeoclub e visite alla mostra “Duilio Cambellotti – Al di là del mare” e al Tempio di Giove.

Venerdì 5 novembre