Cocaina e marijuana pronte per lo spaccio, 31enne di Sezze ai domiciliari

Un 31enne di origini straniere, residente a Sezze, è stato arrestato dai Carabinieri della locale Stazione dopo che lo hanno sorpreso con della sostanza stupefacente destinata allo spaccio.

I militari hanno rinvenuto circa un grammo di cocaina, già suddiviso in dosi pronte per la vendita, e circa 10 grammi di marijuana sia suddivisa in dosi che sfusa, ancora da confezionare.

Sono stati inoltre rinvenuti materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, e dei coltelli a serramanico assieme a circa 400 euro in contanti, di diverso taglio, arrotolati in una busta identica a quelle utilizzate per conservare la sostanza stupefacente.

Carabinieri che, dunque hanno tratto il giovane in arresto in flagranza del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Lo straniero è stato posto agli adempimenti dell’Autorità Giudiziaria di Latina che ne ha disposto gli arresti domiciliari.