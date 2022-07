Sicurezza città di Formia, l’intervento di Taddeo in Consiglio Regionale

Si è tenuta la commissione I del Consiglio Regionale del Lazio con la quale il Sindaco Gianluca Taddeo è intervenuto sul tema della sicurezza della città di Formia. Queste le sue parole:

“La legalità, la sicurezza dei cittadini, l’assoluta trasparenza amministrativa sono il perno su cui abbiamo scelto di impostare l’azione amministrativa sin dal primo giorno del suo insediamento ad ottobre 2021. Non esiste buon governo senza una guida istituzionale chiara e decisa nella lotta alla criminalità organizzata. Questo il cuore dell’intervento che ho fatto oggi nel corso dell’audizione, svolta nella commissione I del consiglio regionale del Lazio, in merito ai “gravi episodi di criminalità organizzata, che hanno interessato e coinvolto alcuni Comuni del litorale a sud di Roma” a cui sono stati invitati a partecipare oltre che alcune associazioni anche alcuni sindaci della provincia di Latina. L’audizione è stata l’occasione per illustrare brevemente alcuni provvedimenti già assunti in questi mesi dalla nostra amministrazione, tutti mirati ad implementare i presidi delle forze dell’ordine sul territorio, ad innalzare gli standard di sicurezza e controllo a Formia, a dare ai cittadini le risposte che attendono da tempo. Mi riferisco al progetto d’istallazione del sistema di videosorveglianza, che sarà ulteriormente potenziato a breve, installato nei punti nevralgici della città, per il quale il Comune ha messo anche a disposizione i monitor e la rete, e che consente l’accesso in tempo reale alle forze dell’ordine ai filmati. Contestualmente abbiamo puntato sul progetto di realizzazione di una nuova Caserma dei carabinieri, da collocarsi nei locali presenti sull’area portuale del Molo Vespucci di Formia, per il quale è stata avviata la fase interlocutoria con la Regione Lazio per il trasferimento dell’immobile all’Arma dei Carabinieri.

Nello stesso contesto é stato chiesto il potenziamento del Commissariato di Polizia di Formia e di creare un nucleo operativo, in accordo con la Prefettura di Latina, finalizzato al coordinamento delle attività svolte dal Comune di Formia in settori chiave, quali ad esempio, l’urbanistica e il commercio. Tutti progetti che hanno ricadute importantissime a tutela della incolumità e sicurezza di una comunità molto vasta che da Formia si estende sino ai confini con la Campania. Purtroppo, parliamo di zone altamente sensibili alle infiltrazioni criminali anche per la posizione geografica che ricoprono ma non per questo inerti rispetto ad una battaglia, quella alla criminalità, che può e deve essere vinta e ci deve vedere tutti uniti senza distinzione di colori politici. Le istituzioni si rafforzano grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine e tutti gli Enti preposti al controllo del territorio. Il Comune di Formia è in prima linea in questa battaglia certi che con l’impegno di tutti sapremo continuare a difendere dalla criminalità a tutti i livelli, la nostra comunità sana e rispettosa delle leggi e delle regole”.