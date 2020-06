Coldiretti, al via gli incentivi per gli agricoltori con meno di 40 anni

Avviate ufficialmente le procedure di accesso agli incentivi previsti dalla legge di Bilancio 2020 per gli agricoltori di età inferiore a 40 anni.

“E’ un incentivo importante – ha detto il direttore di Coldiretti di Latina e Frosinone, Carlo Picchi – per i giovani che scelgono un futuro nel mondo agricolo, anche in questo momento di crisi per tanti settori produttivi”.

L’esonero contributivo riguarda infatti coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) under 40 iscritti dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e che abbiano avviato l’attività in quel periodo. La prima scadenza è il prossimo 29 luglio.

La legge di bilancio 2020 ha previsto per loro l’esonero dal versamento del 100% della contribuzione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per un periodo massimo di 24 mesi. L’incentivo deve rispettare il limite del de minimis e comunque non è cumulabile con altri esoneri o riduzione delle aliquote di finanziamento.

Per poterne usufruire coltivatori diretti e Iap devono aver presentato tempestivamente la comunicazione di inizio attività autonoma in agricoltura utilizzando il relativo servizio on-line “ComUnica”. La richiesta va presentata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Per le attività avviate in data 1 gennaio 2020, il termine scade il 29 luglio 2020. L’istanza deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica.