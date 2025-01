Colpi di pistola contro la sede Inps di Terracina: indagano i Carabinieri

Questa mattina, intorno alle 6, un misterioso episodio di cronaca ha scosso la città di Terracina. Ignoti hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la vetrata della sede Inps di via Emilia, nella zona Calcatore.

La Guardia Giurata in servizio al momento dell’accaduto ha subito notato un furgone allontanarsi velocemente e ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Compagnia, guidati dal comandante Saverio Loiacono, che stanno conducendo le indagini.

Almeno tre i proiettili sparati, ma ulteriori accertamenti sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica. Gli investigatori stanno acquisendo testimonianze e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nell’area per identificare i responsabili.