Colpo alla sede di BRT a Latina, banditi fuggono con 60mila euro

Hanno scardinato la cassaforte all’interno della sede della Brt di Latina portando via circa 60mila euro. Come riporta l’edizione odierna del Messaggero, i ladri hanno utilizzato uno dei furgoni usato per le consegne per forzare la cassaforte con un grosso filo d’acciaio.

Un colpo però che potrebbe essere stato vano, stando infatti alle prime testimonianze la somma di denaro potrebbe essere non utilizzabile: la cassaforte infatti sarebbe dotato di un sistema di sicurezza che, allarmato, macchia le banconote d’inchiostro.

Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Squadra Volante insieme ai colleghi della Scientifica.