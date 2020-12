Paura in un appartamento del settimo piano di un palazzo in via Don Carlo Torello, a Latina. Per cause ora al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia qualcosa ha preso fuoco e l’incendio in poco tempo si è ingrandito mettendo a rischio le persone presenti.

Subito sono intervenuti i vigili del fuoco che, in pochi minuti, hanno posizionato il mezzo con la scala e hanno raggiunto il balcone dell’abitazione. Qui hanno spento le fiamme.