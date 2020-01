Deferito in stato di liberà per porto abusivo di arma un 23enne fermato questa mattina in via Corridoni a Latina dalla Polizia di Stato.

Gli agenti della Squadra Volante lo avevano notato mentre stazionava in strada, ma al loro passaggio si era agitato. Sottoposto a controllo e a perquisizione, dal suo zainetto è spuntato un coltello a serramanico.

Il giovane, con precedenti di polizia, è stato denunciato.

