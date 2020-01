Ruba due biciclette al vicino del poliziotto: arrestato all’istante, fuggiti due complici.

Trambusto, la notte scorsa, in via Asia in località Bella Farnia, dove un poliziotto della Questura di Latina libero dal servizio ha assistito dalla finestra della sua abitazione all’incursione di tre persone, con volto travisato da passamontagna, nel giardino del suo vicino di casa. Immediato l’allarme al 113. Ma nel frattempo che giungeva la Volante sul posto, il poliziotto è intervenuto perché i tre malviventi stavano fuggendo via con due bici e un borsone, riuscendone ad acciuffare soltanto uno.

Non appena arrivati i colleghi delle Volanti è stata effettuata una battuta nelle vie limitrofe alla ricerca dei due fuggitivi, senza successo.

L’uomo bloccato, che portava con se passamontagna e torcia, è stato arrestato per furto aggravato e ristretto nelle camere di sicurezza in attesa della direttissima. Si tratta di S.K , cittadino indiano del 1991, incensurato. Le biciclette rubate sono state recuperate e restituite al legittimo proprietario.

