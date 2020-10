Come il digitale può risollevare l’economia locale e nazionale

Viviamo in un’epoca dominata dal digitale ed è sotto gli occhi di tutti. Quello che non abbiamo ancora capito pienamente, però, sono le potenzialità di un settore che potrebbe avere davvero una serie di effetti notevolmente positivi su tanti altri mercati.

Con il passare del tempo si sta sempre più sviluppando un concetto molto importante, ovvero quello dell’economia della conoscenza, che rappresenta una risorsa decisamente importante, molto speso troppo sottovalutata, che può rivestire un ruolo di tutto rispetto nello stimolare la crescita non solo culturale, ma anche dal punto di vista economico, dell’Italia.

Il gioco online: un esempio di un settore digitale in continua crescita

Ci sono numerosi esempi che testimoniano i pazzeschi passi in avanti che sono stati fatti a livello digitale. Eppure, il gioco online rimane sempre un ottimo esempio, per via del fatto che l’evoluzione tecnologica ha completamente rivoluzionato un settore che fino a poco tempo fa si basava più che altro su giochi che si svolgevano in locali fisici.

Come il digitale può incidere positivamente sull’economia

Cominciamo con l’esempio del settore del turismo. Il più importante polo d’attrazione per i turisti è chiaramente rappresentato dal territorio e, di conseguenza, da tutti i vari percorsi, punti, monumenti e quant’altro c’è da visitare in quei luoghi. Ebbene, il digitale mette a disposizione tanti strumenti in più per farsi conoscere e per dare il giusto valore storico a certi ambienti, rendendo molto più agevole il soggiorno del turista grazie all’offerta di un gran numero di servizi trasversali.

L’industria culturale, invece, riceve un adeguato supporto e una notevole spinta proprio grazie all’uso sempre più costante e frequente delle nuove tecnologie, che offrono la possibilità di provvedere all’integrazione tra il valore della conoscenza con il digitale che tanto domina in quest’epoca. Ed ecco, quindi, che i mezzi digitali diventano degli strumenti fondamentali per la diffusione della cultura a livello mondiale e non solo locale.

In questo modo, il settore digitale permette anche di stimolare l’economia e il territorio nella capacità di realizzare dei nuovi posti di lavoro non solamente a breve, ma anche a medio-lungo termine. Di conseguenza, ecco che le nuove tecnologie possono tornare decisamente utili per rendere più forte in maniera concreta il tessuto produttivo non solo a livello locale, ma anche nazionale. In un momento così difficile, anche legato agli effetti negativi dell’emergenza sanitaria attualmente in atto, è chiaro che la rivoluzione digitale può garantire un fondamentale tanto insperato effetto positivo, del tutto puro, a livello dell’occupazione.