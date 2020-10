Incidente stradale a Doganella, la vittima è Pietro Salvucci

La vittima dell’incidente stradale di questa mattina è Pietro Salvucci. L’uomo, di 77 anni, potrebbe aver avuto un malore prima di scontrarsi, in via La Gialla, a Doganella, con un furgone. Per questo con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia sulla salma.

Da una prima ricostruzione sembra che il 77enne abbia invaso la corsia opposta e poi sia avvenuto lo scontro con il furgone.

Sul posto erano intervenuti gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare. Carabinieri e polizia hanno poi svolto i rilievi.