Come imparare a risparmiare: consigli e suggerimenti

Una delle cose che l’emergenza Coronavirus ci sta insegnando è di non dare nulla per scontato. Una crisi può arrivare all’improvviso e colpire tutto e tutti in maniera indiscriminata! Proprio per questo è fondamentale imparare a gestire in maniera ottimale le proprie finanze cominciando, proprio, dal risparmio. Per alcuni risparmiare è un qualcosa di “naturale”, per altri estremamente complicato. Eppure, definendo il risparmio, possiamo dire che si tratta, semplicemente, di trattenere una parte dei soldi guadagnati evitando di spenderli.

Ma seppur facile a parole, nella realtà dei fatti tutto diventa più complesso in quanto entrano in gioco moltissimi fattori. A questo proposito vediamo di dare alcuni consigli utili che permettano di fare un po di chiarezza sull’argomento.

Possibili obiettivi di risparmio

Tutti hanno all’orizzonte qualche evento importante che richiederà denaro extra, ma alcuni risparmiano solo perché sono previdenti dal punto di vista fiscale. Alcuni esempi di obiettivi di risparmio potrebbero includere:

la costruzione di un fondo di emergenza

il risparmio per festeggiamenti o regali speciali

mettere da parte un certo budget mensile per il pensionamento

destinare ogni anno un fondo per la manutenzione e la riparazione della casa

creare un conto per lo studio e il futuro dei figli

Il vantaggio di un fondo di emergenza

Gli esperti raccomandano di accantonare dai tre ai sei mesi di spese di sostentamento essenziali per essere tutelati rispetto alla possibilità di eventi potenzialmente catastrofici.

Per esempio la perdita del lavoro, malattie e infortuni che evidentemente impedirebbero di accedere ad un reddito.

Depositando un certo budget in un conto del mercato finanziario, in modo che i soldi non restino semplicemente “fermi” permetterebbe di accedere anche a guadagni extra. Guadagni che derivano da un po’ di interessi che maturano poco a poco.

Avere un conto di risparmio dedicato per gli eventi imprevisti può essere una vera e propria salvezza.

E’ sempre meglio essere in grado di accedere al proprio denaro piuttosto che addebitare le spese di emergenza su una carta di credito o contrarre un prestito personale.

Cosa significa risparmiare quando si fanno acquisti

Risparmiare denaro significa anche trovare il modo di pagare meno quando si fanno acquisti. Risparmiare denaro può significare pagare il prezzo migliore per le cose che si ha bisogno di comprare.

Soprattutto risparmiare denaro rappresenta un cambio di abitudini e mentalità, perché significa che ci si sente liberi di decidere: decidere di non comprare tutto ciò che si vuole.

A volte le persone si chiedono se possono risparmiare cercando di comprare sempre il prodotto più economico.

Ma scegliere di comprare sempre il prodotto più economico, non vuol dire necessariamente che si stanno risparmiando soldi.

Innanzitutto, non bisogna sottovalutare quanto sia importante la qualità del prodotto che si va ad acquistare. In realtà a volte risparmiare soldi, in un primo momento, significa dover riacquistare dopo troppo poco tempo.

Spesso ciò che costa un po’ più di soldi durerà più a lungo. Questo potrebbe renderlo più conveniente. Proprio per questo, più che concentrarsi sullo scegliere il prodotto più economico potrebbe rivelarsi vincente scegliere con cura dove acquistare.

Oggi, internet, permette di confrontare velocemente centinaia di offerte e di acquistare un prodotto di qualità ad un costo che, spesso, è molto più basso di quello del negozio sotto casa. In questo modo si avrà la possibilità di ottimizzare le proprie spese senza, necessariamente, rinunciare ad un prodotto di qualità che possa durare nel tempo.