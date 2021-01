Opes Lazio: nell’organico regionale eletti due pontini.

LATINA – Sulla piattaforma digitale Zoom hanno avuto luogo le elezioni per la nomina dei componenti del nuovo Comitato Regionale di Opes Lazio.

Con il 70% dei voti ad aggiudicarsi la presidenza del comitato Regionale c’è Vittorio Rosati che andrà a ricoprire l’importantissimo ruolo di presidente.

A seguito della sua elezione il neo presidente ha affermato gli obiettivi che OPES Lazio si propone di portare avanti. Uno di questi è lavorare sodo per contribuire alla crescita esponenziale dell’Ente nel Lazio. Consolidare i numeri acquisiti, radicarsi ed attecchire ancor di più nelle 5 province saranno i passi che scandiranno il cammino del comitato laziale nel breve, medio e lungo periodo. Le aspettative per il prossimo quadriennio, insomma, sono alte e non spaventano il neo eletto presidente regionale.

Alla destra di Vittorio Rosati troviamo il neo eletto vicepresidente di Opes Lazio Maurizio Patarini, pontino DOC, che con grande orgoglio sarà pronto a fiancheggiare il presidente. I nomi pontini eletti durante l’assemblea non si fermano qui, infatti oltre a Patarini, a ricoprire il ruolo di consigliere regionale spicca il nome di Angelo Berti.

I pontini, andranno a ricoprire, insieme al presidente, per il prossimo quadriennio, cariche di fondamentale importanza ed estremamente delicate nel panorama sportivo Laziale.

A commentare la vittoria è il neo eletto vicepresidente Maurizio Patarini che entusiasta afferma: “Il mio impegno nel direttivo regionale sarà rivolto a far avere allo sport una nuova veste, non più solo enunciazioni di sani principi, ma leva di sviluppo, declinando lo sport trasversale a molteplici attività, economiche, sociali, sindacali. Primi tra tutte lo sviluppo dello turismo sportivo, come rilanci dei territori e dei molti operatori sportivi ed economici che vi operano.”

Con la vittoria della lista capitanata da Vittorio Rosati, sono stati nominati 60 delegati che saranno chiamati a votare, nel mese di marzo durante l’assemblea Nazionale, i componenti che capitaneranno l’Ente di promozione Sportiva su scala Nazionale.

Tra i nomi che andranno a ricoprire questo importantissimo ruolo, ci sono innumerevoli pontini: Alessandro Marfisi, Angelo Berti, Daniele Valerio, Davide Fioriello, Francesca Milani, Francesco Borgognoni, Giorgia Patarini, Lamberto Frasca, Maurizio Patarini, Michele Romaggioli, Monica Marfisi, Nicola Marone, Roberto Martin, Tiziana Scandariato, Tiziano Pugliese e Valeria Morelli.

Il comitato provinciale di OPES Latina, dal canto suo è orgoglioso dei seggi ottenuti dal vicepresidente, dal consigliere e dai 17 delegati. Queste elezioni sono il risultato del grande lavoro svolto dal comitato sul territorio pontino, infatti il provinciale di OPES Latina, rappresenta il primo ente della provincia con più di 400 associazioni affiliate. Il duro lavoro e la grande passione hanno ripagato così gli sforzi che ogni anno l’ente di promozione pontino impiega sul territorio.

Al termine delle elezioni il presidente nazionale Marco Perissa, il segretario generale Juri Morico, la giunta ed il consiglio si sono congratulati con tutti i membri del Comitato Lazio per i prestigiosi ruoli che andranno a ricoprire.