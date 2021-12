Comitato dei Sindaci dell’area Nord, approvato il budget 2022

Approvato, dal Comitato dei Sindaci riunito presso la sala consiliare “Luigi Meddi” di Aprilia, il budget 2022 del Distretto Socio-Sanitario LT1, che ricomprende i comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima.

Alla riunione erano presenti, oltre al sindaco di Aprilia Antonio Terra, anche il nuovo Sindaco di Cisterna Valentino Mantini, il Sindaco di Cori Mauro Primio De Lillis e il Vicesindaco di Rocca Massima Angelo Tomei.

Hanno preso parte alla riunione, inoltre, gli Assessori ai Servizi Sociali di Aprilia, Francesca Barbaliscia, di Cisterna, Carlo Carletti e di Cori, Chiara Cochi.

Il budget distrettuale è il frutto dei percorsi avviati per l’approvazione del piano sociale di zona triennale 2021 – 2023 e presentato alla Regione Lazio, che finanzia i vari programmi attivi nei quattro Comuni del Distretto.

Per il 2022 il valore del budget sarà di 5,6 milioni di euro, di cui 5,5mln provenienti da fondi nazionali e regionali e 100mila euro garantiti dal cofinanziamento dei Comuni.

Tra le principali voci di spesa per il prossimo anno, figurano gli interventi per la disabilità (con un importo pari a oltre 2mln di euro, rappresenta il 39,58% del budget), il segretariato sociale e il servizio sociale professionale (23,78% delle spese) e gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (16,24%).

Il budget del Distretto, su cui si è registrato il massimo consenso da parte dei Sindaci, ora sarà inserito all’interno del bilancio del Comune capofila, Aprilia, per l’approvazione in Consiglio comunale.

I rappresentanti dei quattro Comuni hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto in questi anni dal personale dell’ufficio di piano e per le prospettive future di crescita del territorio.

Importante sottolineare come da tale lavoro, ad esempio, sia scaturito un maggior budget per gli interventi in favore di persone disabili gravissime.