Super green pass, controlli a Cisterna

Entra in vigore, fino al 15 gennaio, la certificazione verde rafforzata, nota come Super green pass.

Si tratta di misure straordinarie, disposte dal D.L. n.172 del 26 novembre scorso, per il contenimento della nuova impennata di contagi da Covid-19 e lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali in vista delle imminenti festività natalizie.

Partiti anche a Cisterna, dunque, i controlli delle forze dell’ordine e Polizia Locale, come d’intesa nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e nel successivo Tavolo Tecnico svolto in Questura.

Il nuovo provvedimento introduce l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale amministrativo della sanità, docenti e personale amministrativo della scuola, militari, forze di polizia, personale del soccorso pubblico; l’estensione dell’impiego del Green Pass ridefinendone la durata della validità da 12 a 9 mesi; l’istituzione del Green Pass rafforzato (super) attestante l’avvenuto ciclo vaccinale o guarigione, l’estensione dell’obbligo di certificazione verde (base), il potenziamento dei controlli.