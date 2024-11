Compagnia Itinerante della Prevenzione: screening gratuiti a Ponza

Un Servizio Direttamente sul Territorio

La Compagnia Itinerante della Prevenzione è un’iniziativa promossa dalla ASL Latina, che si propone di sensibilizzare la popolazione sull’importanza degli screening oncologici e sulla valutazione dei fattori di rischio per le malattie croniche non trasmissibili. Questo programma di promozione della salute si articola in 20 tappe, con l’obiettivo di garantire maggiore accessibilità ai servizi sanitari, specialmente in aree urbane svantaggiate e insulari.

Il truck della Compagnia è dotato di cinque ambulatori e un mammografo, offrendo così una risposta concreta alle esigenze sanitarie delle comunità locali. La presenza di questi servizi direttamente sul territorio rappresenta un’opportunità unica per la popolazione, che potrà usufruire di attività di prevenzione senza dover affrontare spostamenti difficoltosi.

Prossimo Appuntamento a Ponza

Il prossimo appuntamento si terrà a Ponza dal 4 al 7 novembre 2024, presso il Piazzale del Poliambulatorio in Località Tre Venti. Durante questa tappa, saranno offerti screening oncologici gratuiti e valutazioni dei fattori di rischio per malattie croniche non trasmissibili. Gli screening disponibili includono:

Mammografia : per donne dai 50 ai 74 anni

: per donne dai 50 ai 74 anni Pap/HPV test : per donne dai 25 ai 64 anni

: per donne dai 25 ai 64 anni Kit per il sangue occulto : per uomini e donne dai 50 ai 74 anni

: per uomini e donne dai 50 ai 74 anni Misurazione della pressione arteriosa, glicemia, colesterolemia e calcolo dell’indice di massa corporea (BMI)

Le visite saranno disponibili nei seguenti orari:

Dal 4 al 6 novembre 2024: dalle ore 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30

Il 7 novembre 2024: dalle ore 8:30 alle 11:30

Un Passo Verso una Sanità Inclusiva

Questa iniziativa rappresenta un significativo passo avanti verso una sanità più inclusiva, che esce dai confini delle strutture sanitarie tradizionali. Non solo offre accesso gratuito a screening oncologici – come la mammografia, che non veniva effettuata sull’isola da oltre otto anni – ma porta anche informazioni vitali e sensibilizzazione direttamente nelle comunità. In aggiunta agli screening, il team fornirà counseling breve per promuovere stili di vita sani, offrendo indicazioni su alimentazione, attività fisica e prevenzione del fumo e dell’abuso di alcol. Saranno inoltre fornite informazioni sulle vaccinazioni e sulla salute della donna in tutte le fasi della vita.

Invito alla Partecipazione

La ASL invita tutta la comunità a partecipare attivamente a questa iniziativa cruciale per la salute. La prevenzione rappresenta un’opportunità straordinaria per garantire il benessere collettivo; ognuno ha un ruolo importante in questo processo. Non perdere l’occasione di prenderti cura della tua salute e di quella dei tuoi cari!