Compravendita di podere ex ONC, denunciati due anziani a Latina

A Latina, località Borgo Santa Maria, i carabinieri della Stazione di Borgo Sabotino, al termine di mirata attività info-investigativa volta ad accertare l’esistenza di opere edilizie abusive, hanno deferito all’A.G. una 78enne ed un 84enne del posto.

In particolare, i predetti, rispettivamente in qualità di venditore ed acquirente, stavano effettuando una compravendita di un fabbricato ex O.N.C. che risultava sprovvisto di ogni titolo autorizzativo, violando di fatto le norme sull’abusivismo edilizio.