Stalking all’ex compagna, ammonimento per un 47enne di Cisterna

Un’uomo di 47 anni di Cisterna è stato raggiunto da un Ammonimento per stalking emesso dal Questore di Latina. Il tutto grazie al coraggio dell’ex fidanzata che ha chiesto aiuto presso il Commissariato di di Cisterna, dove ha raccontato tutto agli agenti.

Dalla fine della relazione con il giovane avvenuta nel mese di novembre 2021, l’uomo per motivi di gelosia, aveva iniziato a porre in essere comportamenti ossessivi e di violenza verbale e psicologica nei confronti della medesima, tali da ingenerarle uno stato di sofferenza psicologica e ansia causata dall’atteggiamento dell’uomo. La condotta stalkerizzante veniva altresì aumentata dai frequenti pedinamenti oppure tramite l’invio di una notevole quantità di messaggi e chiamate telefoniche contenenti minacce ed ingiurie tanto da indurla a bloccare i contatti social e telefonici, sebbene più volte avesse chiaramente comunicato all’ex compagno di non volerlo più sentire. Anche le scenate di gelosia, avvenute alla presenza di amici e conoscenti, contribuivano ad aumentare lo stress emotivo della domma. Durante il periodo in cui la donna era affetta da covid-19 poi, l’uomo ha continuato imperterrito a presentarsi sotto casa della medesima, pretendendo di parlarle, incurante dei rischi connessi alla malattia. Atteggiamenti che hanno causato nelle donna forti stati di ansia e paura.

Uomo che dunque è stato raggiunto dal provvedimento e qualora dovesse riscontrarsi la reiterazione dei comportamenti scatterà la denuncia d’ufficio per il reato di atti persecutori, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.