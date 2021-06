Comunali, scelta del candidato sindaco e nuove adesioni: l’attesa del centrodestra

Dichiarazioni importanti anche quelle del portavoce comunale di Fratelli d’Italia Gianluca Di Cocco e il vice-portavoce regionale di FdI Enrico Tiero in merito alle ormai prossime elezioni comunali: “Il Centrodestra rimetta la politica alla guida di Latina. Se si sceglie un civico come candidato sindaco, lo stesso andrà fatto per le candidature alle regionali e alle politiche”.

“Da mesi come Fratelli d’Italia abbiamo ribadito in ogni occasione e in ogni riunione come la nostra indicazione fosse chiara: serve il ritorno della politica alla guida di Latina, dopo 5 anni di immobilismo e mala-amministrazione civica – proseguono Di Cocco e Tiero -. Sono mesi che all’interno della coalizione si discute sulla dicotomia tra civico e politico. Di solito il nome esterno ai partiti serve quando ci sono divergenze profonde tra gli stessi, frizioni, incomprensioni. Oppure perché è necessario dare una scossa all’opinione pubblica dopo episodi di malgoverno. Noi non ci troviamo in questa situazione. Latina viene da cinque anni di pessima gestione targata Coletta e Lbc. Il Centrodestra ha invece ritrovato la sua forza e la sua unità, ha un progetto e una visione di città che puntano al rilancio e alla crescita in tutti i settori chiave. Ma per fare questo c’è bisogno della politica, c’è bisogno che i partiti tornino a gestire con competenza e capacità la cosa pubblica. Sappiamo che sul tavolo ci sono nomi di persone considerate esterne ai partiti e quindi alla politica. Ma ci chiediamo a questo punto cosa abbia di civico la consigliera comunale Giovanna Miele, eletta con Forza Italia nel 2016. Lo ribadiamo – concludono – la politica torni ad appropriarsi del proprio ruolo guida. Altrimenti, seguendo questo ragionamento, anche alle prossime scadenze elettorali con elezioni regionali e politiche andranno scelti candidati civici ed esterni ai partiti. Perché bisogna essere coerenti fino in fondo”.

Dal Centrodestra fanno inoltre sapere che in previsioni delle elezioni Comunali questa sarà la settimana in cui verrà scelto il candidato sindaco di Latina.

“Il candidato sindaco di Latina del centrodestra sarà una personalità con capacità amministrativa e che possa rappresentare la sintesi delle peculiarità e delle esigenze del territorio al di fuori dei partiti, intorno al quale far rinascere la seconda città del Lazio, che non merita di restare nel pantano in cui è sprofondata” affermano, in una nota congiunta, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Cambiamo, Udc e Rinascimento con Sgarbi al termine della riunione regionale sulle comunali.

Ancora un’adesione alla Lega di Latina. Ad entrare nel partito di Matteo Salvini è Alberto Brogialdi, storico allenatore di basket del panorama provinciale e nazionale, senza dubbio il coach più titolato del capoluogo pontino, autore di storiche imprese sportive scolpite nei cuori degli innumerevoli tifosi nerazzurri, nonché anche storico edicolante allo stadio.

“L’adesione di Brogialdi è il termometro della grande fiducia tra le persone di cui gode a Latina la Lega – spiega il Coordinatore Armando Valiani – con Alberto porteremo avanti un impegno specifico sul mondo dello sport e sull’impiantistica sportiva. Temi completamente abbandonati da un’amministrazione incapace di dare risposte alle tante associazioni che operano sul territorio e soprattutto di dare certezze sull’assegnazione degli impianti a quelle realtà che in questi anni con sacrificio e passione hanno permesso ai nostri figli la pratica sportiva in tutti i quartieri della città”.

Temi cari allo stesso Brogialdi che nel corso della sua lunga carriera ha allenato generazioni e generazioni di ragazzi di Latina trasferendogli l’amore per lo sport e il rispetto dei valori della pratica sportiva.

“Darò il mio contributo al partito – spiega Brogialdi – portando la mia esperienza di vita e le mie conoscenze, lavorando per la crescita della città e dei tanti giovani che animano le nostre periferie e i nostri quartieri”.