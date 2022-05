Comune di Latina, assegnate le nuove deleghe consiliari

Al Consigliere Gianluca Bono – Portavoce M5S Latina il mandato per le “Politiche per la tutela e il benessere degli animali”; alla Consigliera Valeria Campagna le “Politiche per implementazione degli spazi culturali, aggregativi e sociali”; alla Consigliera Floriana Coletta le “Politiche per la partecipazione, la coesione sociale e la gestione condivisa dei beni comuni”; al Consigliere Tommaso Malandruccolo le “Politiche per i Borghi”; alla Consigliera Annalisa Muzio le “Politiche per la promozione sportiva e turistica del territorio”; al Consigliere Gianmarco Proietti le “Politiche per l’innovazione”; al Consigliere Nazzareno Ranaldi la tematica relativa al “Centenario della città – Latina 2032”; al Consigliere Leonardo Majocchi le “Politiche di vivibilità̀ urbana e socialità̀ notturna”.