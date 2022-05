Latina, Rete Studenti: “Crollo al Marconi, scuole sicure siano priorità”

Dopo il crollo del controsoffitto nella classe 3B all’Istituto “ Guglielmo Marconi ” a Latina e il ferimento di tre studenti nella mattinata di ieri, è intervenuta la Rete degli Studenti Medi e Fillea Cgil. Di seguito la nota: “L’evento, che fortunatamente non ha avuto conseguenze ben più gravi, è un campanello d’allarme che evidenzia la necessità di dare vita ad un grande piano di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici. Nell’augurare una pronta guarigione ai tre studenti, auspichiamo una reazione immediata da parte delle istituzioni per mettere in campo tutte le azioni necessarie per scongiurare la possibilità che eventi del genere possano ripetersi.