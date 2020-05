Ridurre la comunicazione politica ad un banale accostamento di parole per indicare come la politica o i politici parlano al loro elettorato, sarebbe semplicistico e riduttivo.

Questi due termini sono ormai, quasi per consuetudine, accostati nel linguaggio comune ma celano una serie di piani, culturali, di formazione, oratoria, di marketing, di psicologia e organizzazione, che se non perfettamente intersecati tra di loro restano semplici parole.

Ognuno di noi vive le emozioni in modo diverso l’uno dall’altro e ci soffermiamo cercando di trovare delle risposte ai dubbi che ci assalgono, cercando le risposte nella politica o in alcuni politici che meglio rappresentano il nostro pensiero. Accade, però, che anche i politici non hanno un’ideologia precisa non hanno valori identificabili ad una linea di partito.

Oggi questo è ancora più vero con la nascita delle liste civiche e dei sindaci riconducenti alla società civile. Motivo per cui abbiamo un elettorato “volatile” che vota, a seconda delle circostanze verso un partito contrario a quello per cui aveva votato la volta precedente. Qui si inserisce la comunicazione politica, ed è in questa branca della comunicazione che Net in Progress, agenzia di strategie di comunicazione, si posiziona come interlocutore privilegiato.

Un team per il candidato

Ogni qualvolta in cui veniamo incaricati di seguire un politico, che sia per la corsa al Parlamento o al Senato, oppure a Sindaco di una città, la Net in Progress costituisce un team di professionisti, composto da esperti di comunicazione, specialisti di marketing, social media manager e, in alcuni casi dove la competizione risulta difficile, anche degli esperti in sociologia e psicologia comportamentale per aiutare il nostro candidato nella difficile, ma affascinante arte, della comunicazione politica.

Le fasi della comunicazione politica

Possiamo dividere la comunicazione politica in tre fasi:

La fase del programma politico, quindi la proposta politica; La fase della modalità linguistica, lo stesso registro linguistico deve essere modulato per ognuno dei momenti di confronto del candidato a seconda del target di riferimento; L’ultima fase è quella che riguarda l’immagine del candidato, come porsi al suo elettorato, come vestirsi e cosa dire nei vari incontri.

Ovviamente, ogni momento della campagna elettorale viene costantemente monitorato dai sondaggi che svelano il sentiment della campagna stessa, consentendo di valutare la bontà delle strategie messe in atto o, se necessario, correggerne il tiro.

