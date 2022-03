Con mezzo chilo di cocaina nella cassaforte, nei guai un 46enne a Terracina

Un 46enne di Terracina è stato raggiunto da una misura degli arresti domiciliari poichè sorpreso dai Carabinieri con circa mezzo chilo di cocaina nella propria abitazione.

Nello specificato i militari del Nucleo Radiomobile di Terracina, unitamente a quelli della Locale Stazione hanno proceduto alla perquisizione presso l’abitazione di un 46enne di Terracina, non conosciuto alle forze dell’ordine. Durante l’attività di controllo l’uomo è stato trovato in possesso di una cassaforte portatile di cui non conservava le chiavi.

A seguito del rinvenimento, l’atteggiamento della persona perquisita è apparsa sin da subito nervosa tanto è che la stessa veniva portata presso la Stazione locale dove veniva aperta con l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Terracina.

All’interno venivano rinvenuti 7 pacchetti trasparenti elettrosaldati al cui interno era custodita della cocaina per un peso di circa 420 grammi. Durante la perquisizione è stato inoltre trovato un apparecchio per sottovuoto utilizzato per preparare e conservare la sostanza stupefacente.

La persona è stata tratta in arresto e, sottoposta agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Latina.