Concessioni balneari: arriva la determina del Comune

La proroga delle concessioni balneari per il 2021 è solo l’inizio di un lungo lavoro che CNA e Comune di Latina hanno intrapreso con lo scopo di valorizzare e accrescere lo sviluppo territoriale.

Superata la fase di stallo iniziale partono le garanzie promesse alle numerose imprese del litorale pontino.

“Fermo restando la nostra intenzione di continuare un confronto tecnico amministrativo per valutare tutte le azioni necessarie a stabilizzare fino al 2033 i titoli concessori degli operatori che, con tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per essere nel pieno diritto, intendono voler proseguire legittimamente la propria attività – afferma la CNA – riteniamo di poter accogliere positivamente la decisione del comune di Latina, con determina n.125/2021 del 01/02/2021, di prorogare per il 2021 le concessioni balneari. – e prosegue -Consapevoli che le attese dei nostri operatori non sono state pienamente soddisfatte, siamo però convinti che la strada intrapresa evidenzi la volontà da parte dell’Ente di operare per individuare le idonee soluzioni a dare certezze ad un settore di grande rilevanza per l’economia e per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio. A tal proposito, appare evidente, che solo un arco temporale sufficientemente lungo di validità delle concessioni, possa fornire al settore, spinta per nuovi investimenti ai fini del miglioramento dell’offerta turistica balneare della provincia.”