Regione Lazio, finanziati 9 piccoli comuni di Latina

LATINA – La Regione Lazio ha finanziato tutti i 141 progetti vincitori dell’avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”. Tra questi anche 9 piccoli comuni in provincia di Latina, che avranno la possibilità di recuperare e rigenerale luoghi e spazi importanti per la vita sociale e culturale delle comunità e in particolare per i giovani.

Gli interventi riguardano dunque la sistemazioni delle piazze, dei giardini e dei percorsi dei centri storici, lavori di manutenzione di edifici e ambienti per la collettività e la riqualificazione paesaggistica di parchi, sentieri e aree di pregio naturalistico.

L’investimento totale della Regione ammonta ad oltre 5,5 milioni con contributi fino a 40 mila euro destinati ai Piccoli Comuni che rappresentano un patrimonio inestimabile di tradizioni, storia e bellezza da tutelare e proteggere.

Un impegno su cui la Regione continua a lavorare e che raggiunge un ulteriore traguardo con l’approvazione dello scorrimento di graduatoria relativo alla seconda annualità dell’Avviso pubblico “Un Paese ci vuole 2020”.

In provincia di Latina, tra primi 63 comuni finanziati nel 2020 troviamo il Comune di Prossedi e Ventotene che hanno beneficiato dei circa 2,5 milioni di euro della dotazione iniziale. Con lo scorrimento della graduatoria e un ulteriore investimento di oltre 3 milioni di euro, sono stati finanziati i restanti 78 progetti tra i quali rientrano i Comuni di Bassiano, Castelforte, Lenola, Maenza, Norma, Ponza e Rocca Massima.

“Ancora una buona notizia per i piccoli comuni del Lazio – dichiara in una nota Cristiana Avenali, Responsabile Piccoli Comuni della Regione Lazio – Abbiamo esteso il finanziamento a tutti i partecipanti idonei al secondo bando “Un Paese ci vuole”, azioni per il recupero e la rigenerazione di luoghi. Con i primi due bandi abbiamo sostenuto oltre la metà dei nostri Piccoli Comuni e ci prepariamo con il prossimo ad estendere questo numero perché l’obiettivo è non lasciare indietro nessuno e dare sostegno e nuovo impulso a tutto l’enorme patrimonio che questo nostre realtà rappresentano e custodiscono“.