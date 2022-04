Concorso letterario “Incrociamo le penne”, sabato la premiazione ad Aprilia

Si svolgerà sabato 30 aprile alle ore 17:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Aprilia la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario Nazionale “Incrociamo le penne”, organizzato dall’Associazione L’Occhio di Horus APS, con il patrocinio della Regione Lazio e del Comune di Aprilia.

Il Concorso, giunto alla Sesta edizione, vuole sostenere la cultura e la creatività attraverso l’incentivazione della produzione di opere letterarie. Nella manifestazione sarà anche presentato il libro “Qui si incrociano certe storie. Luoghi della città” che raccoglie le opere premiate nelle ultime tre edizioni del Concorso, in cui sono stati sviluppati i temi legati ad alcuni luoghi delle città del nostro tempo: contesti urbani che rappresentano crocevia esistenziali dove voci, storie ed esperienze si intrecciano, si confondono e si fondono in un unico continuum. Madrina dell’evento sarà la scrittrice e giornalista Cinzia Tani, autrice e conduttrice di numerosi programmi radiofonici e televisivi, da sempre impegnata per la diffusione della scrittura e Cavaliere della Repubblica per meriti culturali. Interverrannol’assessore alla Cultura Gianluca Fanucci e gli autori premiati; i brani saranno letti dai ragazzi del laboratorio teatrale dell’Associazione Colori nel mondo e accompagnati dalla chitarra del maestro Riccardo Rettaroli.