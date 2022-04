Terracina, entra in un pub e minaccia tutti con un grosso coltello

Un giovane di 28 anni di Terracina è stato arrestato dalla Polizia per i reati di resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale. Il giovane, una volta entrato in un pub, ha estratto un coltello di grosse dimensione spaventando la clientela e i proprietari, tanto da far richiedere l’intervento di una Volante del 113.

All’arrivo della Polizia, il 28enne mostrava ancora un forte stato d’agitazione, tanto che ha tentato più volte di sottrarsi al controllo della Polizia, con calci, pugni e minacce.

Dopo aver sequestrato il coltello, il ragazzo è stato successivamente denunciato in stato di libertà, ma poco dopo è stato tratto in arresto in conseguenza alle resistenze e alle minacce indirizzate degli agenti intervenuti. Per il giovane sono scattati gli arresti domiciliari.