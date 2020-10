Concorso scuola, è allarme sostegno: non ci sono i candidati

Il concorso straordinario per la scuola vive momenti difficili. Il rischio Covid ha scoraggiato in tanti, e si prevedono molti ricorsi per via delle assenze dovute a quarantene e malanni.

Situazione drammatica però soprattutto per il sostegno: il numero dei candidati copre appena la metà dei posti disponibili che sono 5.669 (4.069 per le scuole medie e 1.600 per le superiori).

Le domande presentate sono state solo 2.745. Nel Lazio sono state 173 per 564 posti alle scuole medie, mentre va un po’ meglio per le superiori: 207 candidati per 43 posti.