Condannato per un incidente si rifugia ad Al Karama: arrestato 26enne

Era stato condannato a 13 mesi di reclusione per aver causato un incidente stradale a Nettuno nel quale fu coinvolta una famiglia con un bambino di 4 anni. Per non finire in carcere, però, si era rifugiato a Latina, nel centro accoglienza di Al Karama.

Nell’ambito di controlli per il rispetto delle prescrizioni del Dpcm contro il coronavirus, gli investigatori della polizia di Cisterna hanno raccolto alcuni elementi indiziari per i quali era verosimile la presenza di un cittadino straniero all’interno del centro.

Nei suoi confronti era stato emesso un ordine di carcerazione dalla Procura di Velletri (RM) dovendo espiare 13 mesi di reclusione per i reati di lesioni colpose gravi ed omissione di soccorso a seguito di incidente stradale del 2015.

È stato quindi immediatamente attivato uno specifico servizio di polizia giudiziaria e questa mattina è stato bloccato il 26enne di origine romene. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato nel carcere di via Aspromonte.