Indiano ucciso a sprangate a Borgo Montello, altri nove arresti della Squadra Mobile

Venne ucciso nel corso di una rissa il 30 ottobre dello scorso anno, in un casolare lungo la strada Monfalcone a Borgo Montello. Per la morte dell’indiano Sumal Jaghsheer sono stati arrestati nove connazionali. Sono tutti gravemente indiziati, a vario titolo, di omicidio volontario, porto illegale di pistola, lesioni personali aggravate e rapina aggravata. Ordinanze di custodia cautelare emesse al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina ed eseguite dalla Squadra Mobile di Latina.