Condanne esemplari per il clan De Rosa di Latina

Sono arrivate condanne esemplari nel primo grado di giudizio per il processo al clan De Rosa, dedito allo spaccio a Latina. L’inchiesta, portata avanti dalla DDA di Roma, ha sgominato il traffico di stupefacenti che il clan esercitava h24 nella zona delle case popolari tra viale Kennedy e via Londra. Tra le condanne più pesanti, arrivate nei confronti di 15 persone imputate (per un totale di 90 anni), figurano i 16 anni comminati alla capo famiglia Giulia De Rosa, condannata a 16 anni di reclusione, i 15 anni e otto mesi per il figlio Cesare, i 13 anni e sei mesi e venti giorni per l’altro figlio Cristian e i 6 anni e 10 mesi per la figlia Francesca.